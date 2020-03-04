Ahmet ağaoğlu’ndan federasyona tepki

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanya maçının cuma günü oynanacak olmasına tepki gösterdi. Ağaoğlu, 'Bu planlamayı yaparken neler düşündüklerini anlayamıyorum' dedi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanya maçının cuma günü oynanacak olmasına tepki gösterdi. Ağaoğlu, 'Bu planlamayı yaparken neler düşündüklerini anlayamıyorum' dedi.
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