UEFA Uluslar Ligi Türkiye A Milli Takım rakipleri bugün açıklandı. Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapıldı. Kura çekiminin ardından UEFA Uluslar Ligi Türkiye A Milli Takım rakipleri kimler sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM RAKİPLERİ KİMLER?

B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girdi. Milliler, 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

UEFA ULUSLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uluslar Ligi'nde grup maçları bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında, şampiyon takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.

Türkiye'yi kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten oluşan heyet temsil etti.