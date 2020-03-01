Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.03.2020 23:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2020 00:01
    ABONE OL

    Maç sonrası ve 'ndan birlik ve beraberlik mesajı

    ’in 24’üncü haftasında 'ın sahasında ’ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörleri ve , beraber basın toplantısına çıktı. ’de şehit olan askerlerimizden dolayı acı duyduklarını belirten iki takım teknik direktörleri, maç hakkında konuşmayacaklarını ifade etti. Terim, "Taraflı tarafsız herkes bir araya gelmelidir. Safları sıklaştırmanın tam zamanı. Başka bir  yok. Hepimiz yan yana, omuz omuza, diz dize olmalıyız" dedi.

    Terim ve Hamzaoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı

    'in 24'üncü haftasında 'ın sahasında 'ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörleri ve , beraber basın toplantısına çıktı.

    "HEPİMİZ YAN YANA, OMUZ OMUZA, DİZ DİZE OLMALIYIZ"
    Suriye'nin kentinde düzenlenen saldırı sonucunda şehit olan askerlerimiz için Hamza Hamzaoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenlemek istediklerini belirten Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Son günlerde yaşanan acı olaylardan sonra herhangi bir kritik yapmayı uygun görmedik. Hepimiz üzüntüyü yaşıyoruz. Bugün birimiz kazandık, birimiz kaybettik ama esas olan ateş düştüğü yeri yakar. Her ana, babaya Allah evladını bağışlasın. Şehit olanlara rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Bir baba olarak evlat kaybının ne kadar acı olacağını tahmin edebiliyorum. Allah ülkemize sabır versin. Devletimize güç, kuvvet versin. Her zaman bir araya gelelim. Bugün biz futbol ailesi olarak bir araya geldik, çok iyi mesajlar verdik. Taraflı tarafsız herkes bir araya gelmelidir. Safları sıklaştırmanın tam zamanı. Başka bir Türkiye yok. Hepimiz yan yana, omuz omuza, diz dize olmalıyız" dedi.

    Bugün stadyumda oluşan atmosfere de değinen Fatih Terim, "Mesaj çok açık. Geçen haftaki önemli başarıdan sonra seyirci oyuncusunu çağırmıyorsa, herhangi bir tezahürat yapmayıp şehitlerine destek oluyorsa mesaj çok açık" diye konuştu..

    HAMZA HAMZAOĞLU: ŞU AN HEPİMİZİN RENGİ KIRMIZI BEYAZ
    Yaşanan acı olaydan dolayı çok üzüntülü olduklarını ve Fatih Terim ile beraber basın toplantısını kabul ettiğini ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Hocama bu teklifinden dolayı teşekkür ediyorum. Basın toplantısına 'Beraber çıkarsak daha iyi olur' dedi, ben de kabul ettim. Millet olarak kötü zamanda da iyi zamanda da bir arada olmalıyız. Bugün oynadık, çabaladık, mücadele ettik ve kaybettik. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz sonuçta bu futbol, bu bizim işimiz. Ama şu an hepimizin rengi kırmızı beyaz. Hepimizin kalbi şehitlerimiz için, vatanımız için çarpıyor. Çok acı bir olay ama maalesef vatan, böyle vatan oluyor. Bu umarım son olur. Allah bizlere böyle acılar yaşatmasın, biz de birliği bu şekilde dile getirmek istedik. Maçtan dolayı da Galatasaray'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Maç sonrası Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri