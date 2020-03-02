Fener'de beklenen oldu ve teknik direktör Ersun Yanal'la yollar ayrıldı... Üst üste gelen kötü sonuçların ardından hedef tahtasına oturtulan tecrübeli hocayla ilgili karar dün gece resmi siteden açıklandı. Ersun Yanal'la yapılan görüşme sonrası yolların karşılıklı olarak ayrıldığı duyuruldu.
"ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEDİ"
Açıklamada, "Değerli hocamız, F.Bahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinin üstünde tutmuştur. Ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir" ifadesi kullanıldı.
RESMİ AYRILIK YARIN OLACAK!
Yanal'la yolların hemen ayrılmayacağı, tecrübeli hocanın yarın oynanacak Trabzonspor maçında son kez takımın başında olacağı belirtildi. Yönetim ardından B planını devreye sokacak.
GÖZLER YÖNETİME ÇEVRİLDİ
Alınan bilgilere göre ilk düşünce, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'le sezonu tamamlamak. Ayrıca listedeki yabancı hocalar Niko Novac ve Roger Schmidt ile de görüşüleceği öğrenildi.
JAİLSON'DAN SONRA BU KEZ DIRAR ÇILDIRTTI
Son haftalardaki bireysel hata modasına Jailson'dan sonra bu kez Dirar da dahil oldu. Dirar'ın kaptırdığı toplardan bir tanesi gol olurken bir çoğu da Fener kalesinde büyük tehlikeye neden oldu.
FENER'DE KUPA MESAİSİ BAŞLADI
Fenerbahçe, yarın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antalyaspor karşısında ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon ile yetindi.
"ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEDİ"
Açıklamada, "Değerli hocamız, F.Bahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinin üstünde tutmuştur. Ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir" ifadesi kullanıldı.
RESMİ AYRILIK YARIN OLACAK!
Yanal'la yolların hemen ayrılmayacağı, tecrübeli hocanın yarın oynanacak Trabzonspor maçında son kez takımın başında olacağı belirtildi. Yönetim ardından B planını devreye sokacak.
GÖZLER YÖNETİME ÇEVRİLDİ
Alınan bilgilere göre ilk düşünce, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'le sezonu tamamlamak. Ayrıca listedeki yabancı hocalar Niko Novac ve Roger Schmidt ile de görüşüleceği öğrenildi.
JAİLSON'DAN SONRA BU KEZ DIRAR ÇILDIRTTI
Son haftalardaki bireysel hata modasına Jailson'dan sonra bu kez Dirar da dahil oldu. Dirar'ın kaptırdığı toplardan bir tanesi gol olurken bir çoğu da Fener kalesinde büyük tehlikeye neden oldu.
FENER'DE KUPA MESAİSİ BAŞLADI
Fenerbahçe, yarın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antalyaspor karşısında ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon ile yetindi.
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