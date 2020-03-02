'de beklenen oldu ve teknik direktör'la yollar ayrıldı... Üst üste gelen kötü sonuçların ardından hedef tahtasına oturtulan tecrübeli hocayla ilgili karar dün gece resmi siteden açıklandı.'la yapılan görüşme sonrası yollarınayrıldığı duyuruldu.

JAİLSON'DAN

enerbahçe

, "Değerli hocamız,değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinin üstünde tutmuştur. Ayrılık sürecinde de aynı" ifadesi kullanıldı.yolların hemen ayrılmayacağı, tecrübeli hocanın yarın oynanacakmaçında son kez takımın başında olacağı belirtildi. Yönetim ardındandevreye sokacak.bilgilere göre ilk düşünce,'le sezonu tamamlamak. Ayrıca listedeki yabancı hocalarile de görüşüleceği öğrenildi.haftalardaki bireysel hata modasınasonra bu kezda dahil oldu.kaptırdığı toplardan bir tanesi gol olurken bir çoğu dakalesinde büyük tehlikeye neden oldu.yarınyarı finalinde karşılaşacağımaçının hazırlıklarına ara vermedenbaşladı.karşısında ilkbaşlayan oyuncular rejenerasyon ile yetindi.