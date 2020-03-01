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    • 01.03.2020 23:07
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    Son dakika: Koronavirüs MotoGP'yi de vurdu! 'daki açılış etabı iptal edildi

    Son dakika haberi! MotoGP 'nın 'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

    Koronavirüs MotoGP'yi de vurdu!

    MotoGP 'nın 'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 6-8 Mart'ta başkent Doha'da gerçekleştirilmesi planlanan ilk etabın, Katar'ın koronavirüs sebebiyle 'ya uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

    Açıklamada, İtalya'dan direkt uçuşla gelen ya da son iki haftadır bu ülkede bulunmuş yolcular için Katar'da en az 14 günlük karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

    Öte yandan Moto2 ile Moto3 klasmanı takım ve sürücülerinin test sürüşleri için Doha'da bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, bu kategorilerdeki yarışların planlandığı gibi yapılacağı belirtildi.

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