Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23 hafta sonunda topladığı 45 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, sahasında başkent ekibi Gençlerbirliğini ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta iki ezeli rakibi ile karşı karşıya gelen ekiplerden Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçmiş, Gençlerbirliği ise Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Mücadele öncesi, 3 puan için sahaya çıkacak iki ekip de hata yapmak istemiyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Öte yandan karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu. Tüm bu soruların yanıtlarını ve mücadelenin ilk 11'lerini haberimizde bulabilirsiniz...

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Gençlerbirliği mücadelesi saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI ANLATIM



