Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.03.2020 17:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2020 18:16
    ABONE OL

    Son dakika: 'ın Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 24. haftasında evinde başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşma öncesi oynadığı son 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. Maç öncesi Galatasaray'ın 11'i belli oldu.

    Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu

    Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23 hafta sonunda topladığı 45 puanla 3. sırada yer alan , sahasında başkent ekibi Gençlerbirliğini ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta iki ezeli rakibi ile karşı karşıya gelen ekiplerden Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçmiş, Gençlerbirliği ise Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Mücadele öncesi, 3 puan için sahaya çıkacak iki ekip de hata yapmak istemiyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Öte yandan karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu. Tüm bu soruların yanıtlarını ve mücadelenin ilk 11'lerini haberimizde bulabilirsiniz...

    GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Galatasaray-Gençlerbirliği mücadelesi saat 19.00'dan itibaren beIN TS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

    GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI ANLATIM

    İLK 11'LER
    GALATASARAY:     Muslera, Mariano, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Onyekuru, Falcao
    GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfelt, Ahmet, Toure, Flavio, Halil, Yasin, Fabricio, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri