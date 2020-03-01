Ankaragücü - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleriyle sürüyor. Günün ikinci karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Ligde zirve yarışında iddiası bulunan konuk ekip puan kaybı yaşamak istemezken, ev sahibi takım düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz....

İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Milos, Rodrigues, Saba, Michalak, Orgill

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ KART ALARMI

Demir Grup Sivasspor'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa, Fernando ve Hakan Arslan'ın MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında görev yapamayacaklar. Teknik direktör Rıza Çalımbay'da oyuncuları kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

MERT HAKAN YANDAŞ: İNŞALLAH ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKARIZ

Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Ankaragücü karşılaşması çok önemli. Sonuçta çok büyük bir camia. Bu nedenle bizi çok zorlayacaklar. İkinci yarıya da yeni transferlerle iyi başladılar. İnşallah alnımızın akıyla, iyi bir sonuçla çıkarız. Sonuna kadar iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmamız lazım ki oradan puan ya da puanlarla ayrılalım" ifadelerini kullandı.

İLK YENİLGİSİNİ GEÇEN HAFTA ALDI

Süper Lig'de bu sezon teknik direktörler Metin Diyadin ve Mustafa Kaplan ile çalışan MKE Ankaragücü, 27 Ocak'ta teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ı getirmişti. Sarı-lacivertli takım teknik direktör Akçay ile 20. haftada çıktığı ilk maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, ardından deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti. İç sahadaki Fenerbahçe maçından 2-1 galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu ve Akçay yönetiminde ilk yenilgisini yaşadı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Süper Lig'de Sivasspor'u konuk ettiği sekiz maçın sadece birini kazanan Ankaragücü (3B 4M), tek galibiyetini geçen sezon aldı (3-1). Sarı lacivertli ekibin en az beş kez ağırladığı takımlar arasında Beşiktaş'ın (; 6/51) ardından en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Sivasspor (; 1/8).

*Sivasspor'un şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu (%65; 11/17) ve filelerini en fazla havalandırdığı (40) rakibi Ankaragücü.

*Son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Ankaragücü (1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 21 karşılaşmada almıştı (8B 11M).

*Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını kaybeden Sivasspor, sezonun ilk dokuz dış saha karşılaşmasında aynı sayıda yenilgi almıştı.

*Bu sezon Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında en az isabetl şut çeken takım Ankaragücü (35). Sivasspor ise Fenerbahçe'nin (58) ardından deplasmanda en fazla şut isabeti bulan ekip konumunda (56).

*2019/20 sezonunda oynadığı bütün maçlarda fileleri havalandıran tek Süper Lig takımı Sivasspor (23 maç). Ankaragücü ise sahasında en az maçta kalesini gole kapayan ekip konumunda (1).

*Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde takıma devre arasında katılan Gerson Rodrigues'in doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).

*Sivasspor'un dış sahada attığı son altı golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Mustapha Yatabare (3 gol & 1 asist), Süper Lig kariyerinde Ankaragücü'ne attığı tek golü sezonun ilk yarısındaki maçta kaydetti.

*Mert Hakan Yandaş'ın Süper Lig kariyerinde iki gol attığı tek takım Ankaragücü. Sivasspor forması giyen oyuncu, bu iki golü sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada kaydetti.

*Teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü deplasmanına konuk olduğu altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Rıza Çalımbay (3B 2M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı.