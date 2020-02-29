Kartal Burak'madı!.. Sergen Yalçın yönetiminde son iki maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş zorlu Alanya deplasmanında geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.

Burak Yılmaz attığı 2 golle galibiyeti getiren isim oldu. 24. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahası giren Burak'ın şutunu Marafona kurtardı.







ATIBA'NIN ŞUTU DİREKTE!

37'de Fernandes'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0. 39. dakikada Marafona ile karşı karşıya kalan Gökhan Gönül'ün şutu üstten auta çıktı. 51'te yaydan Atiba'nın şutu üst direğe çarpıp dışarıya gitti.



BOŞ KALEYE KAFAYI VURDU

70. dakikada Elneny ortaladı, Burak Yılmaz boş kafayı kaleye vurdu: 1-1. 86'da Beşiktaş penaltı kazandı. Penaltıyı ağlara yollayan Burak galibiyeti getirdi: 1-2.







BİR KARIUS KLASİĞİ!

Bu sezon birçok maçta olduğu gibi Alman file bekçisinin kalesine gelen ilk top ağlara gitti



Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Loris Karius yine taraftarları çıldırttı... Bu sezon birçok maçta olduğu gibi Alman file bekçisinin kalesine gelen ilk şut gol oldu. Karius sosyal medyada sert şekilde eleştirildi. Öte yandan The Sun gazetesi, Karius'un Liverpool'dan bonservisini istediğini yazdı.







MAÇI OYNAMAK BİZE ZÜL GELDİ

Gökhan Gönül maç sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yıldız, "Şehit askerlerimizle Allah'tan rahmet diliyorum. Futbol bir eğlence sektörü, içeride herkes için bu maçı oynamak inanın zül geldi. Herkes çok üzgün" dedi.



3 MAÇTA 66 ŞUT ÇEKTİLER

Sergen Yalçın sonrası büyük çıkış yakalayan Beşiktaş son 3 maçta 66 şut attı. Ancak 4 puan toplayabildi.







SELAMI VERDİ BAYRAĞI ÖPTÜ

Burak Yılmaz Alanyaspor karşısında skoru 2-1'e getiren golü attıktan sonra tribüne koşup asker selamı verdi. Tecrübeli yıldız ardından ay-yıldızlı pazubandını kolundan çıkararak öptü. Bu hareket sonrası tribünler "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye inledi.



EN ANLAMLI SEVİNÇ

Beşiktaşlı futbolcular galibiyet golünün ardından toplu halde asker selamı verdi.