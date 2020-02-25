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    • Spor
    • 25.02.2020 Gazete
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    idmanda! Şimdilik görevinin başında...

    mağlubiyeti sonrası ’den ayrılacağı konuşulan dünkü idmana çıktı. Yönetim, antrenman öncesi toplantı yaptı...

    Yanal idmanda
    Derbide 'a kaybeden Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalışmasında bulunduğu kaydedildi. Öte yandan Yönetimi idmandan önce Ersun Yanal ile bir araya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı görevine devam ederken hoca arayışlarına da başlandı.

    TAZMİNAT MADDESİ YOK!
    'ın F.Bahçe ile yaptığı sözleşmede tazminat maddesi bulunmuyor. Tecrübeli hoca sezon sonuna kadar olan hak edişlerini alabilecek.

    TARAFTAR ATEŞ PÜSKÜRÜYOR
    Ersun Yanal'ın derbide oynattığı futbol Fenerbahçe taraftarını adeta çileden çıkarttı.



    FUTBOLCULARIN AĞZINI BIÇAK AÇMIYOR
    Derbide G.Saray'a kaybeden Fenerbahçeli futbolcular, maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-Lacivertli oyuncuların ağızlarını bıçak açmıyordu.

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