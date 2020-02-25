Derbide Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalışmasında bulunduğu kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçe Yönetimi idmandan önce Ersun Yanal ile bir araya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı görevine devam ederken hoca arayışlarına da başlandı.
TAZMİNAT MADDESİ YOK!
Ersun Yanal'ın F.Bahçe ile yaptığı sözleşmede tazminat maddesi bulunmuyor. Tecrübeli hoca sezon sonuna kadar olan hak edişlerini alabilecek.
TARAFTAR ATEŞ PÜSKÜRÜYOR
Ersun Yanal'ın derbide oynattığı futbol Fenerbahçe taraftarını adeta çileden çıkarttı.
FUTBOLCULARIN AĞZINI BIÇAK AÇMIYOR
Derbide G.Saray'a kaybeden Fenerbahçeli futbolcular, Antalya maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-Lacivertli oyuncuların ağızlarını bıçak açmıyordu.
TAZMİNAT MADDESİ YOK!
Ersun Yanal'ın F.Bahçe ile yaptığı sözleşmede tazminat maddesi bulunmuyor. Tecrübeli hoca sezon sonuna kadar olan hak edişlerini alabilecek.
TARAFTAR ATEŞ PÜSKÜRÜYOR
Ersun Yanal'ın derbide oynattığı futbol Fenerbahçe taraftarını adeta çileden çıkarttı.
FUTBOLCULARIN AĞZINI BIÇAK AÇMIYOR
Derbide G.Saray'a kaybeden Fenerbahçeli futbolcular, Antalya maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-Lacivertli oyuncuların ağızlarını bıçak açmıyordu.
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