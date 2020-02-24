Vodafone Park’ta en kötü sezon

Kartal Vodafone Park'taki üstünlüğünü bu sezon yitirdi. Beşiktaş 2015-2016 sezonunun son haftalarında hizmete giren Vodafone Park'ta bu sezon taraftarlarını daha az sevindirdi. Bu sezon Dolmabahçe'de 17 resmi karşılaşmaya çıkan Siyah-Beyazlılar bunların 9'unu galibiyetle tamamlarken 3 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı. Kartal bu sezon galibiyet oranında yüzde 52,9'da kaldı.
BOATENG'LE YOLA DEVAM
Beşiktaş forması altında çıktığı 3. maçta 2. golünü atan Boateng'in sezon sonunda bonservisinin alınmasının planlandığı öğrenildi. Sergen Yalçın, Ganalı yıldız için adım atılmasını istediği öne sürüldü.
BOATENG'LE YOLA DEVAM
Beşiktaş forması altında çıktığı 3. maçta 2. golünü atan Boateng'in sezon sonunda bonservisinin alınmasının planlandığı öğrenildi. Sergen Yalçın, Ganalı yıldız için adım atılmasını istediği öne sürüldü.
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