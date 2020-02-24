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    • Spor
    • 24.02.2020 Gazete
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    ’ta en kötü sezon

    'taki üstünlüğünü bu sezon yitirdi. 2015-2016 sezonunun son haftalarında hizmete giren Vodafone Park'ta bu sezon taraftarlarını daha az sevindirdi. Bu sezon Dolmabahçe'de 17 resmi karşılaşmaya çıkan Siyah-Beyazlılar bunların 9'unu galibiyetle tamamlarken 3 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı. Kartal bu sezon galibiyet oranında yüzde 52,9'da kaldı.

    Vodafone Park’ta en kötü sezon
    Vodafone Park'taki üstünlüğünü bu sezon yitirdi. Beşiktaş 2015-2016 sezonunun son haftalarında hizmete giren Vodafone Park'ta bu sezon taraftarlarını daha az sevindirdi. Bu sezon Dolmabahçe'de 17 resmi karşılaşmaya çıkan Siyah-Beyazlılar bunların 9'unu galibiyetle tamamlarken 3 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı. Kartal bu sezon galibiyet oranında yüzde 52,9'da kaldı.

    BOATENG'LE     YOLA DEVAM
    forması altında çıktığı 3. maçta 2. golünü atan Boateng'in sezon sonunda bonservisinin alınmasının planlandığı öğrenildi. , Ganalı yıldız için adım atılmasını istediği öne sürüldü.

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