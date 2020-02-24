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    • Spor
    • 24.02.2020 Gazete
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    Derbide Gençler güldü

    'in 23. haftasında oynanan başkent derbisinde , Ankaragücü'nü mağlup etti. Başkent derbisinde ilk yarı 0-0 sona erdi. 74. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. 'ın sol kanattan ortasında Sio, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. Karşılamada başka gol olmayınca G.Birliği derbiyi kazanan taraf oldu.

    Derbide Gençler güldü
    Süper Lig'in 23. haftasında oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü mağlup etti. Başkent derbisinde ilk yarı 0-0 sona erdi. 74. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ortasında Sio, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. Karşılamada başka gol olmayınca G.Birliği derbiyi kazanan taraf oldu.


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