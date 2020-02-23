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    • 23.02.2020 16:28
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    • 23.02.2020 17:13
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    Son dakika: derbisi öncesi şok! taraftarını taşıyan otobüs karakola götürüldü!

    Son dakika haberleri... Sarı-kırmızılı taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü.

    Galatasaray taraftarını taşıyan otobüs karakola götürüldü!

    lı taraftarlar, derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.

    Saat 15.30 civarında Türk Telekom Stadyumu önünden hareket eden sarı kırmızılı taraftarlar saat ….'de stada ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.

    Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki Galatasaray taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü.

    Öte yandan başka bir otobüsün camında da kırıklar meydana geldi. Camı kırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 7 oldu.

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