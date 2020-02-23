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    • 23.02.2020 15:17
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    lı futbolcular Fenerbahçe derbisi öncesi kampta görüntülendi

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak derbi öncesi nefesler tutuldu. maç öncesi Zorlu'da kamp yaparken, sarı-kırmızılı futbolcular kamp yaptıkları otelde görüntülendi.

    Galatasaraylı futbolcular derbi öncesi böyle görüntülendi

    Süper Lig'in 23. haftası dev bir maça sahne olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi 'ı konuk edecek.

    Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımdan bazı futbolcular, dev derbiye saatler kala Zorlu'da kamp yaptığı otelin balkonunda görüntülendiler. İşte Takvim'in ulaştığı o kare...

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