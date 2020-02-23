Süper Lig'in 23. haftası dev bir maça sahne olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımdan bazı futbolcular, dev derbiye saatler kala Zorlu'da kamp yaptığı otelin balkonunda görüntülendiler. İşte Takvim'in ulaştığı o kare...