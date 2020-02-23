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    • 23.02.2020 18:07
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    Kavga çıktı! Derbi için heyecan sürüyor! derbisi hangi kanalda, saat kaçta?

    derbisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? 'in 23. haftasında karşı Fenerbahçe ve Galatasaray mücadele edecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmada gözler Falcao ve Muric'in üzerinde olacak. Futbolseverler büyük karşılaşma hakkında araştırma yaparken Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Pazar akşamı saat 19.00'da gerçekleşecek. Ezeli rakipler, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Kadıköy deplasmanında 20 yılı aşkın süredir resmi maç kazanamıyor.

    Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda?

    Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geliyor. İki takım da 3 puan için mücadele edecek. Peki, milyonların yakından takip edeceği Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçına dair detaylar... Fenerbahçe ve Galatasaray dev derbi için Süper Lig'in 23. haftasında karşıya gelecek. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde karşı karşıya gelen taraftarlar arasında olay oldu. Emniyet ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 62. kez derbide görev yapacak. Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 61 müsabaka oynadı.

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