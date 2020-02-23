, oyuncularıylayaptığı maç toplantısında oyunugeride kabul etmelerinin sözkonusu olmayaycağını, ortasahada kontrolün kendilerindeolması gerektiğini söyledi., "Orta sahadaki pas balantısıve isabeti önemli. Kontrolbizde olursa seyirci etkisi de azalır.Zafer için sabırlı olmalıyız" dedi.Emre Akbaba'nın hafta içinde her idman sonrası yarım saat şut çalışması yaptığı ortaya çıktı. Emre, bugün gol atarak gerçek G.Saraylı olmak istiyor.