Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı maç toplantısında oyunu geride kabul etmelerinin söz konusu olmayaycağını, orta sahada kontrolün kendilerinde olması gerektiğini söyledi. Terim, "Orta sahadaki pas balantısı ve isabeti önemli. Kontrol bizde olursa seyirci etkisi de azalır. Zafer için sabırlı olmalıyız" dedi.
EMRE AKBABA UZAKTAN VURACAK!
Emre Akbaba'nın hafta içinde her idman sonrası yarım saat şut çalışması yaptığı ortaya çıktı. Emre, bugün gol atarak gerçek G.Saraylı olmak istiyor.
EMRE AKBABA UZAKTAN VURACAK!
Emre Akbaba'nın hafta içinde her idman sonrası yarım saat şut çalışması yaptığı ortaya çıktı. Emre, bugün gol atarak gerçek G.Saraylı olmak istiyor.
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