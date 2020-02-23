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    • Spor
    • 23.02.2020 Gazete
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    : Kontrol elimizde olma

    , “Oyunu geride kabul etmeyeceğiz. Kontrol bizde olmalı. Başarırsak seyirci etkisi en aza iner” açıklamasında bulundu.

    Terim: Kontrol elimizde olma
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı maç toplantısında oyunu geride kabul etmelerinin söz konusu olmayaycağını, orta sahada kontrolün kendilerinde olması gerektiğini söyledi. Terim, "Orta sahadaki pas balantısı ve isabeti önemli. Kontrol bizde olursa seyirci etkisi de azalır. Zafer için sabırlı olmalıyız" dedi.



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