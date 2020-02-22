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    • Spor
    • 22.02.2020 Gazete
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    Sivasspor, maç fazlasıyla ligde 1. sıraya çıktı

    Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u Mert Hakan'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 mağlup etti. Bu sezon ilk kez penaltı atışı kazanan kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı.

    Yiğido'nun zirve aşkı
    Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Sivasspor sahasında Alanyaspor'u 1-0 yendi. Maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 9. dakikada Caulker'ın ceza sahasında Hakan Arslan'a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mert Hakan, Sivas'ı 1-0 öne geçirdi. Mert Hakan'ın 28'de sol çaprazdan kaleye yolladığı şut ise Marafona'da kaldı. Devre 1-0 Sivas lehine bitti.

    ALANYA'NIN BASKISI SONUÇ VERMEDİ
    İkinci yarıya etkili başlayan Alanya'da 48'de Cisse'nin şutunu kaleci çeldi. Dönen topta Fernandes'in şutu savunmadan dışarı çıktı. 60'ta Sivaslı Fernando'nun şutu direkten döndü. 75'te Bakasetas'ın ortasında Mustafa'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. Sivas sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    MERT HAKAN: ÖZÜR DİLERİM
    Dünkü maçtaki tek golü atan Mert Hakan, sevincini Alanya kulübesine giderek yaşadı. Akdeniz ekibinin tepkisini çeken Mert Hakan, hareketinden ötürü özür diledi.

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