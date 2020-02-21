A Milli Futbol Takımı, şubat ayı FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu. Türkiye'nin 1494 puanla 29. sırasında bulunduğu klasmanın ilk 10'unda değişiklik yaşanmadı. Belçika ilk, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.
3 TÜRK TAKIMININ RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Kadınlar 2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi: Fenerbahçe- Novara, Dinamo Moskova- VakıfBank, Savino Del Bene Scandicci- Eczacıbaşı VitrA, Allianz - A. Carraro Imoco Conegliano.
A.EFES, B.MÜNİH'LE DIŞ SAHADA OYNUYOR
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında bugün deplasmanda B.Münih'le saat 22.30'da karşı karşıya gelecek.
SİVASSPOR-ALANYASPOR
Süper Lig'de 23. hafta Sivasspor ile Alanyaspor ile oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.
TFF 1.LİG'DE 2 MAÇ VAR
TFF 1. Ligi'nde 23. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Eskişehirspor lider Hatayspor'u konuk ederken Osmanlıspor ile Menemen karşılaşacak. 2 maç da 19.00'da başlayacak.
MESSİ KALMAK İSTİYOR
Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Sözleşmesi 2021 haziran ayında sona erecek Messi kalmak istediğini ifade etti.
POTADA RAKİP HOLLANDA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Hollanda'yı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak olan maç NTV'den yayınlanacak.
3 TÜRK TAKIMININ RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Kadınlar 2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi: Fenerbahçe- Novara, Dinamo Moskova- VakıfBank, Savino Del Bene Scandicci- Eczacıbaşı VitrA, Allianz - A. Carraro Imoco Conegliano.
A.EFES, B.MÜNİH'LE DIŞ SAHADA OYNUYOR
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında bugün deplasmanda B.Münih'le saat 22.30'da karşı karşıya gelecek.
SİVASSPOR-ALANYASPOR
Süper Lig'de 23. hafta Sivasspor ile Alanyaspor ile oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.
TFF 1.LİG'DE 2 MAÇ VAR
TFF 1. Ligi'nde 23. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Eskişehirspor lider Hatayspor'u konuk ederken Osmanlıspor ile Menemen karşılaşacak. 2 maç da 19.00'da başlayacak.
MESSİ KALMAK İSTİYOR
Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Sözleşmesi 2021 haziran ayında sona erecek Messi kalmak istediğini ifade etti.
POTADA RAKİP HOLLANDA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Hollanda'yı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak olan maç NTV'den yayınlanacak.
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