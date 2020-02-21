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    • Spor
    • 21.02.2020 Gazete
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    sıralamada yine 29’uncu sırada (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    A , şubat ayı dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu. İşte haberin detayları ve 21 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

    Türkiye sıralamada yine 29’uncu sırada
    A , şubat ayı dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu. 'nin 1494 puanla 29. sırasında bulunduğu klasmanın ilk 10'unda değişiklik yaşanmadı. Belçika ilk, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.

    3 TÜRK TAKIMININ RAKİPLERİ BELLİ OLDU
    Kadınlar 2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi: Fenerbahçe- Novara, - VakıfBank, Savino Del Bene Scandicci- Eczacıbaşı VitrA, Allianz - A. Carraro Imoco Conegliano.



    A.EFES, B.MÜNİH'LE DIŞ SAHADA OYNUYOR
    Anadolu Efes Avrupa Ligi 25. hafta maçında bugün deplasmanda B.Münih'le saat 22.30'da karşı karşıya gelecek.

    SİVASSPOR-ALANYASPOR
    Süper Lig'de 23. hafta Sivasspor ile Alanyaspor ile oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

    TFF 1.LİG'DE 2 MAÇ VAR
    TFF 1. Ligi'nde 23. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Eskişehirspor lider Hatayspor'u konuk ederken Osmanlıspor ile Menemen karşılaşacak. 2 maç da 19.00'da başlayacak.

    MESSİ KALMAK İSTİYOR
    Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu , takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Sözleşmesi 2021 haziran ayında sona erecek Messi kalmak istediğini ifade etti.

    POTADA RAKİP HOLLANDA
    A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Hollanda'yı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak olan maç NTV'den yayınlanacak.

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