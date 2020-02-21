Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik mücadelede deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Anthony Nwakeme, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

İşte Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekubab