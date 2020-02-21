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    • 21.02.2020 12:48
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    Son dakika: 'da Nwakaeme maçı kadrosuna alınmadı

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik mücadelede deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da Anthony Nwakeme, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

    Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi kötü haber

    Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik mücadelede deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da Anthony Nwakeme, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

    İşte Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu
    Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekubab

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