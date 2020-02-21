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    • 21.02.2020 14:17
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    derbisi öncesi 'den sosyal medyada olay gönderme!

    'in 23.haftasında 'nin konuğu ezeli rakibi . Sarı-kırmızılıları, Kadıköy'de ağırlayacak olan Fenerbahçe'den sosyal medyada olay yaratan bir gönderme geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 'lu paylaşım yapan Fenerbahçe bu paylaşıma şu notu da düştü: Kapatalım önünü!

    Olay gönderme: Kapatalım önünü!

    ve , 'in 23. haftasında, Ülke Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

    Bu dev derbi öncesinde her iki kulüp de birbirine sosyal medyadan gönderme yaparken, paylaşımların son halkası Fenerbahçe'den geldi.

    "KAPATALIM ÖNÜNÜ"

    2014-15 sezonunda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlamıştı. Hollandalı yıldızı 'ın 80. dakikada attığı golle skoru 1-0'a getiren sarı lacivertliler, mücadeleyi bu skorla sonlandırırken 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

    Maç esnasında canlı yayın yapan Galatasaray Televizyonu'nda 2 spiker maçı izleyicilere aktarırken, Kuyt'ın gol pozisyonuna girdiği esnada 'Kapatalım önünü' sözleriyle serzenişte bulunmuştu.

    Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kuyt'ın gol sonrası sevincini paylaşırken, 'Kapatalım önünü' sözünü görselle birlikte paylaşarak o maça atıfta bulundu.

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