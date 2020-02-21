Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edeceği dev derbi maçı Ozan Tufan için de ayrı bir önem taşıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre genç oyuncu ilk kez bir Galatasaray derbisinde Kadıköy'de sahaya kaptanlık pazubandını takarak çıkacak.

24 yaşındaki futbolcu, Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım'ın oynamadığı maçlarda sahaya kaptan olarak çıkıyordu. Bu durum, milli oyuncu için yeni bir şey değil ancak sarı-lacivertli oyuncu ilk kez bir Galatasaray derbisinde hem de Kadıköy'de kaptanlık pazubandını takacağı için ayrı bir heyecan yaşıyor.

İNGİLİZLER İZLEYECEK

Bu arada Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi de artarak devam ediyor. İngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça scoutlarını göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar. Milli futbolcu Ozan Tufan, 2019'un aralık ayında Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.