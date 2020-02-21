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    • 21.02.2020 11:11
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    'den Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Bir ilk yaşanacak

    Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Pazar akşamı oynanacak derbi öncesi iki ekip de hazırlıklarını sürdürürken, zirveyi yakından ilgilendiren derbi mücadelesinde bir ilk yaşanacak.

    F.Bahçe'den derbi öncesi flaş karar! Bir ilk yaşanacak

    'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edeceği dev derbi maçı için de ayrı bir önem taşıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre genç oyuncu ilk kez bir Galatasaray derbisinde Kadıköy'de sahaya kaptanlık pazubandını takarak çıkacak.

    24 yaşındaki futbolcu, Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım'ın oynamadığı maçlarda sahaya kaptan olarak çıkıyordu. Bu durum, milli oyuncu için yeni bir şey değil ancak sarı-lacivertli oyuncu ilk kez bir Galatasaray derbisinde hem de Kadıköy'de kaptanlık pazubandını takacağı için ayrı bir heyecan yaşıyor.

    İNGİLİZLER İZLEYECEK
    Bu arada Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi de artarak devam ediyor. İngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça scoutlarını göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar. Milli futbolcu Ozan Tufan, 2019'un aralık ayında Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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