G.Saray Eski Başkanı Faruk Süren, 'Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağımız derbide galibiyet için elimizden geleni yapacağız' dedi. Süren, şampiyonluk şanslarının da çok yüksek olduğunu belirtti. G.Saray Eski Başkanı Faruk Süren, 'Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağımız derbide galibiyet için elimizden geleni yapacağız' dedi. Süren, şampiyonluk şanslarının da çok yüksek olduğunu belirtti.
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