Önceki gün tesislere gelmesine rağmen antrenman için sahaya inmeyen Ersun Yanal dün takımının başındaydı. Yanal yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
İdman yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi.
HASAN ALİ'YE 'HAZIR OL' EMRİ GELDİ
Yanal'ın Galatasaray derbisinde ilk 11'de görev vermeyi planladığı Hasan Ali Kaldırım ile özel bir görüşme yaptı. Ancak Hasan Ali'nin maç eksiği Yanal için hala bir soru işareti.
FENERBAHÇE'YE PANKART CEZASI
PFDK, Fenerbahçe ile Kırklareliarasında oynanan kupa Sarı- Lacivertli ekibin sahaya çıkarken taşıdığı "Türk futbolu için uyanma vakti" yazılı pankart nedeniyle 24 bin TL para cezası kesti.
İdman yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi.
HASAN ALİ'YE 'HAZIR OL' EMRİ GELDİ
Yanal'ın Galatasaray derbisinde ilk 11'de görev vermeyi planladığı Hasan Ali Kaldırım ile özel bir görüşme yaptı. Ancak Hasan Ali'nin maç eksiği Yanal için hala bir soru işareti.
FENERBAHÇE'YE PANKART CEZASI
PFDK, Fenerbahçe ile Kırklareliarasında oynanan kupa Sarı- Lacivertli ekibin sahaya çıkarken taşıdığı "Türk futbolu için uyanma vakti" yazılı pankart nedeniyle 24 bin TL para cezası kesti.
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