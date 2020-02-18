Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe, ''saha olayları'', Galatasaray ise ''çirkin ve kötü tezahürat'' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe, ''saha olayları'', Galatasaray ise ''çirkin ve kötü tezahürat'' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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