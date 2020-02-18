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    • 18.02.2020 18:55

    Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

    Son dakika haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak derbi öncesi PFDK'ya sevk edildi. Sevke Fenerbahçe için ''saha olayları'', Galatasaray için ise "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçe olarak gösterildi.

    Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

    Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe, ''saha olayları'', Galatasaray ise ''çirkin ve kötü tezahürat'' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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