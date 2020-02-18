Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair konular ve Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu. Cengiz derbiye atanacak hakemlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunurken, "Gördüklerini çalsınlar, cesur olsunlar. Adalet dağıtmasınlar." dedi.

1905 Ali Sami Yen Derneği Açılış Töreni'nde konuşan Mustafa Cengiz, şu sözleri kullandı:

Endişe sadece bizde değil tüm liglerde mücadele eden tüm takımlarda endişe var. Hakemlerin art niyetli olduğuna inanmak istemiyorum. Futbolun dostluk, kardeşlik içinde bir yarışma olduğuna inanıyor ve bunun sürmesini istiyorum.

Önümüzdeki derbide hakemin mümkün olduğunca sahaya müdahil olmasını istiyorum. Malatyaspor maçında yerden gösterimde penaltı gibi söyleniyor, halbuki üstten dize çarpıyor gibi görünüyor. Bu bizi çok üzdü.

''PAZAR GÜNÜ KADIKÖY'DE OLACAĞIM''

Ortamı gerici değil, lütfen barış ve dostluğu artırıcı şekilde değerlendirelim. Pazar günü inşallah Kadıköy'de olacağım.

Derbi öncesi hakemleri etki altına almak genel anlamda söylüyorum, oynayacağımız maç için söylemiyorum, çok yanlış bir şey. Mevcut hakemlere de hakaret. Gördüklerini çalsınlar, cesur olsunlar. Adalet dağıtmasınlar. Biz Kadıköy'de 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın. Bunu gerecek ve arttıracak söylemlerden yöneticiler olarak kaçınalım.