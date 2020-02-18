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    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    Sivasspor’dan penaltı isyanı

    Trabzonspor yenilgisiyle zirveden inen Sivasspor'da hakem isyanı var. Başkan Mecnun Odyakmaz, "Bir takıma 29 haftadır penaltı verilmez mi? Bütün futbol severler görüyor,bütün televizyonlar görüyor" diye konuştu.

    Sivasspor’dan penaltı isyanı
    Trabzonspor yenilgisiyle zirveden inen Sivasspor'da hakem isyanı var. Başkan Mecnun Odyakmaz, "Bir takıma 29 haftadır penaltı verilmez mi? Bütün futbol severler görüyor,bütün televizyonlar görüyor" diye konuştu.

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