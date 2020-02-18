Sivasspor’dan penaltı isyanı

Trabzonspor yenilgisiyle zirveden inen Sivasspor'da hakem isyanı var. Başkan Mecnun Odyakmaz, "Bir takıma 29 haftadır penaltı verilmez mi? Bütün futbol severler görüyor,bütün televizyonlar görüyor" diye konuştu.
Trabzonspor yenilgisiyle zirveden inen Sivasspor'da hakem isyanı var. Başkan MecnunOdyakmaz, "Bir takıma 29 haftadır penaltı verilmez mi? Bütün futbol severler görüyor,bütün televizyonlar görüyor" diye konuştu.
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