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    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    spor galibiyeti sonrası Trabzon : Bayrakları açın şampiyonluk yakın

    , “Bayrakları açın şampiyonluk yakın” manşetini attı. Sonnokta, “Ağlata ağlata yürüyoruz şampiyonluğa” başlığını kullandı. Taka ise, “Mekanın sahibi geri döndü” dedi...

    Bayrakları açın şampiyonluk yakın
    Trabzon Sivasspor galibiyetiyle adeta ... Zirveye çıkan bordo-mavililer ile ilgili iddialı başlıklar kullanıldı... Karadeniz Gazetesi, "Bayrakları açın şampiyonluk yakın" başlığını kullandı...



    Sonnokta gazetesi    , "Ağlata ağlata yürüyoruz mutlu sona" manşetini attı.





    Taka gazetesi ise, "Mekanın sahibi geri döndü!" diyerek iddialı bir başlık kullandı.



    ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ
    Günebakış gazetesi, "Bunun adı şampiyonluk yürüyüşü", ", 'den sonra şampiyonluktaki rakiplerinden da yendi" ifadelerini kullandı.

    EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ
    Trabzon yönetimi de coşkuya ortak oldu. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Şanlı Trabzonsporum liderlik koltuğuna oturdu! Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz" yorumu yaptı.

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