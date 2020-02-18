Trabzon yerel medyası Sivasspor galibiyetiyle adeta aşka geldi... Zirveye çıkan bordo-mavililer ile ilgili iddialı başlıklar kullanıldı... Karadeniz Gazetesi, "Bayrakları açın şampiyonluk yakın" başlığını kullandı...
Sonnokta gazetesi, "Ağlata ağlata yürüyoruz mutlu sona" manşetini attı.
Taka gazetesi ise, "Mekanın sahibi geri döndü!" diyerek iddialı bir başlık kullandı.
ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ
Günebakış gazetesi, "Bunun adı şampiyonluk yürüyüşü", "Trabzonspor, Fenerbahçe'den sonra şampiyonluktaki rakiplerinden Sivas'ı da yendi" ifadelerini kullandı.
EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ
Trabzon yönetimi de coşkuya ortak oldu. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Şanlı Trabzonsporum liderlik koltuğuna oturdu! Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz" yorumu yaptı.
Sonnokta gazetesi, "Ağlata ağlata yürüyoruz mutlu sona" manşetini attı.
Taka gazetesi ise, "Mekanın sahibi geri döndü!" diyerek iddialı bir başlık kullandı.
ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ
Günebakış gazetesi, "Bunun adı şampiyonluk yürüyüşü", "Trabzonspor, Fenerbahçe'den sonra şampiyonluktaki rakiplerinden Sivas'ı da yendi" ifadelerini kullandı.
EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ
Trabzon yönetimi de coşkuya ortak oldu. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Şanlı Trabzonsporum liderlik koltuğuna oturdu! Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz" yorumu yaptı.
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