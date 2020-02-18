Sergen Yalçın'dan terapi... Beşiktaş Teknik Direktörü idman öncesinde takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncularından Başakşehir yenilgisini unutmalarını isteyen başarılı hoca, "Trabzonspor maçı bizim için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Rakibi yenin bütün sezonu kurtarın" dedi.
YENEMEZSEK ŞANSIMIZ BİTER
Önlerinde daha 12 maç olduğunu futbolcularına hatırlatan Yalçın, "Bu ortada 36 puan olduğunu gösteriyor. Trabzonspor maçı sizin için son şans. Yenemezsek şansımız kalmaz" dedi.
POZİSYONLARI GOLE ÇEVİRİN
Tek yolun galibiyet olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, "Ligde hiçbir şey bitmedi. Bu maçı taraftarımız için oynayın. Yakaladığınız pozisyonları bu kez gole çevirmenizi bekliyorum" diye konuştu.
HER MAÇI TEK TEK DÜŞÜNÜN
Ligde hassas dengeler olduğunu vurgulayan Yalçın, "12 maça final havasında çıkacağız. Her maçı tek tek düşünün. İşimiz kolay değil ama şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" dedi.
BEŞİKTAŞ EKSİK ÇALIŞTI
Kartal 1 günlük iznin ardından Trabzon ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenmana soğuk algınlığı olan Adem Ljajic ve kasığında zorlanma olan N'Koudou katılmadı. Atiba ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
KAZANAN TAKIMDAN GALİBİYET POZU
Beşiktaş'ın idmanında 3 takım halinde yarı sahada çift kale yapıldı. Güven, Caner, Lens, Vida, Ruiz, Elneny ve Utku'dan oluşan takım turnuvayı kazanırken galibiyet pozu verdi.
ADEM LJAJIC'E ONBİR YOLU
Başakşehir önünde maça kulübede başlayan Adem Ljajic'in Trabzonspor karşısında maça ilk 11'de başlayabileceği öğrenildi.
DORUKHAN TOKÖZ MART SONU SAHADA
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Dorukhan Toköz'ün Mart sonunda takıma dönmesinin planlandığı öne sürüldü
YENEMEZSEK ŞANSIMIZ BİTER
Önlerinde daha 12 maç olduğunu futbolcularına hatırlatan Yalçın, "Bu ortada 36 puan olduğunu gösteriyor. Trabzonspor maçı sizin için son şans. Yenemezsek şansımız kalmaz" dedi.
POZİSYONLARI GOLE ÇEVİRİN
Tek yolun galibiyet olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, "Ligde hiçbir şey bitmedi. Bu maçı taraftarımız için oynayın. Yakaladığınız pozisyonları bu kez gole çevirmenizi bekliyorum" diye konuştu.
HER MAÇI TEK TEK DÜŞÜNÜN
Ligde hassas dengeler olduğunu vurgulayan Yalçın, "12 maça final havasında çıkacağız. Her maçı tek tek düşünün. İşimiz kolay değil ama şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" dedi.
BEŞİKTAŞ EKSİK ÇALIŞTI
Kartal 1 günlük iznin ardından Trabzon ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenmana soğuk algınlığı olan Adem Ljajic ve kasığında zorlanma olan N'Koudou katılmadı. Atiba ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
KAZANAN TAKIMDAN GALİBİYET POZU
Beşiktaş'ın idmanında 3 takım halinde yarı sahada çift kale yapıldı. Güven, Caner, Lens, Vida, Ruiz, Elneny ve Utku'dan oluşan takım turnuvayı kazanırken galibiyet pozu verdi.
ADEM LJAJIC'E ONBİR YOLU
Başakşehir önünde maça kulübede başlayan Adem Ljajic'in Trabzonspor karşısında maça ilk 11'de başlayabileceği öğrenildi.
DORUKHAN TOKÖZ MART SONU SAHADA
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Dorukhan Toköz'ün Mart sonunda takıma dönmesinin planlandığı öne sürüldü
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