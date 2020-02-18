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    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    'dan takıma uyarı: Tek yol galibiyet

    , maçının kendileri açısından son şans olduğunu söyleyerek, “Tek yol galibiyet”dedi. Ligde hiçbir şeyin bitmediğini dile getiren Yalçın, "Bu maçı taraftarımız için oynayın" diye konuştu.

    Tek yol galibiyet
    Sergen Yalçın'dan terapi... Beşiktaş Teknik Direktörü idman öncesinde takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncularından Başakşehir yenilgisini unutmalarını isteyen başarılı hoca, "Trabzonspor maçı bizim için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Rakibi yenin bütün sezonu kurtarın" dedi.

    YENEMEZSEK ŞANSIMIZ BİTER
    Önlerinde daha 12 maç olduğunu futbolcularına hatırlatan Yalçın, "Bu ortada 36 puan olduğunu gösteriyor. spor maçı sizin için son şans. Yenemezsek şansımız kalmaz" dedi.



    POZİSYONLARI GOLE ÇEVİRİN
    Tek yolun galibiyet olduğunu dile getiren , "Ligde hiçbir şey bitmedi. Bu maçı taraftarımız için oynayın. Yakaladığınız pozisyonları bu kez gole çevirmenizi bekliyorum" diye konuştu.



    HER MAÇI TEK TEK DÜŞÜNÜN
    Ligde hassas dengeler olduğunu vurgulayan Yalçın, "12 maça final havasında çıkacağız. Her maçı tek tek düşünün. İşimiz kolay değil ama şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" dedi.



    EKSİK ÇALIŞTI
    Kartal 1 günlük iznin ardından Trabzon ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenmana soğuk algınlığı olan Adem Ljajic ve kasığında zorlanma olan N'Koudou katılmadı. Atiba ise takımdan ayrı olarak çalıştı.



    KAZANAN TAKIMDAN GALİBİYET POZU
    Beşiktaş'ın idmanında 3 takım halinde yarı sahada çift kale yapıldı. Güven, Caner, Lens, Vida, Ruiz, Elneny ve Utku'dan oluşan takım turnuvayı kazanırken galibiyet pozu verdi.

    ADEM LJAJIC'E ONBİR YOLU
    Başakşehir önünde maça kulübede başlayan Adem Ljajic'in karşısında maça ilk 11'de başlayabileceği öğrenildi.

    DORUKHAN TOKÖZ MART SONU SAHADA
    Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Dorukhan Toköz'ün Mart sonunda takıma dönmesinin planlandığı öne sürüldü

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