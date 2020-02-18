Aslan'ın önlenemez yükselişi... Ligde son 5 karşılaşmada aldığı 15 puanla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen G.Saray durdurulamıyor. 17. hafta sonunda lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde olan Cimbom kendini aştı.
SİVAS'TAN 10 PUAN GERİDEYDİ
Ligin ilk yarısının sonunda Sivas'ın 10, B.Şehir'in 6, Trabzonspor'un 5, F.Bahçe'nin 4, Beşiktaş'ın 3, Alanyaspor'un 2 puan gerisinde olan G.Saray son 5 haftada yükselişe geçti.
2. DEVREYE FIRTINA GİBİ GİRDİ
Cimbom 2. yarıya fırtına gibi girerek Denizlispor, Konya, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'u yenerek ligin ilk yarısının ilk 5 haftasına göre 2. yarı 8 puan daha fazla topladı.
LİDERLE ARADA 2 PUAN FARK VAR
Ligde 3. sıraya çıkan G.Saray Trabzonspor'un 2, Başakşehir'in 1 puan gerisinde. Sivas'ı averajla geçen Cimbom Alanya'ya 3, Fener'e 4, Beşiktaş'a 6 puan fark atmayı başardı.
ADEM BÜYÜK MÜ RADAMEL FALCAO MU
G.Saray'da Terim'in derbi maça Adem Büyük'le mi yoksa Falcao ile mi başlayacağına henüz karar veremediği öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe ile oynanacak maçta forvette Adem Büyük ve Falcao arasında bir karar veremediği öğrenildi.
Tecrübeli hocanın son 4 maçta 5 gol atan Adem'e güvendiği ancak büyük maçların havasını çok iyi bilen Falcao'ya da yer verebileceği ortaya çıktı. Terim'in idmandaki performanslara göre karar vermesi bekleniyor.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
G.Saray'ın yıldız ismi Emre Akbaba, şampiyonluk şanslarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Akbaba, "İkinci yarıya mükemmel bir başlangıç yaptık. Son 6 maçı da kazandık. Emin adımlarla ilerliyoruz. Sezonu sonu yine biz şampiyon olacağız" dedi.
MUSLERA KALEYİ KAPATTI
Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni son 2 maçta kalesini gole kapattı. Muslera 22 hafta sonunda kalesinde gördüğü 17 golle en az gol yiyen kaleci oldu.
FEGHOULI 2. YARI AÇILDI
G.Saray'ın Breziyalı yıldızı Feghouli ligin 2. yarısında gösterdiği performansla takımını sırtladı.
ONYEKURU'DAN ŞANSSIZLIK İSYANI
Yeni Malatyaspor maçında sayısız gol fırsatı kaçıran Onyekuru şanssızlıktan yakındı. Nijeryalı yıldız, "Umarım bu talihsizlik sona erer" dedi.
SİVAS'TAN 10 PUAN GERİDEYDİ
Ligin ilk yarısının sonunda Sivas'ın 10, B.Şehir'in 6, Trabzonspor'un 5, F.Bahçe'nin 4, Beşiktaş'ın 3, Alanyaspor'un 2 puan gerisinde olan G.Saray son 5 haftada yükselişe geçti.
2. DEVREYE FIRTINA GİBİ GİRDİ
Cimbom 2. yarıya fırtına gibi girerek Denizlispor, Konya, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'u yenerek ligin ilk yarısının ilk 5 haftasına göre 2. yarı 8 puan daha fazla topladı.
LİDERLE ARADA 2 PUAN FARK VAR
Ligde 3. sıraya çıkan G.Saray Trabzonspor'un 2, Başakşehir'in 1 puan gerisinde. Sivas'ı averajla geçen Cimbom Alanya'ya 3, Fener'e 4, Beşiktaş'a 6 puan fark atmayı başardı.
ADEM BÜYÜK MÜ RADAMEL FALCAO MU
G.Saray'da Terim'in derbi maça Adem Büyük'le mi yoksa Falcao ile mi başlayacağına henüz karar veremediği öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe ile oynanacak maçta forvette Adem Büyük ve Falcao arasında bir karar veremediği öğrenildi.
Tecrübeli hocanın son 4 maçta 5 gol atan Adem'e güvendiği ancak büyük maçların havasını çok iyi bilen Falcao'ya da yer verebileceği ortaya çıktı. Terim'in idmandaki performanslara göre karar vermesi bekleniyor.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
G.Saray'ın yıldız ismi Emre Akbaba, şampiyonluk şanslarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Akbaba, "İkinci yarıya mükemmel bir başlangıç yaptık. Son 6 maçı da kazandık. Emin adımlarla ilerliyoruz. Sezonu sonu yine biz şampiyon olacağız" dedi.
MUSLERA KALEYİ KAPATTI
Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni son 2 maçta kalesini gole kapattı. Muslera 22 hafta sonunda kalesinde gördüğü 17 golle en az gol yiyen kaleci oldu.
FEGHOULI 2. YARI AÇILDI
G.Saray'ın Breziyalı yıldızı Feghouli ligin 2. yarısında gösterdiği performansla takımını sırtladı.
ONYEKURU'DAN ŞANSSIZLIK İSYANI
Yeni Malatyaspor maçında sayısız gol fırsatı kaçıran Onyekuru şanssızlıktan yakındı. Nijeryalı yıldız, "Umarım bu talihsizlik sona erer" dedi.
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