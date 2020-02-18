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    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    Nereden nereye! 5 haftada 15 puan topladı, 10 puan gerisindeki ’ı solladı

    Aslan ligin 17. haftası bittiğinde lider ’ın 10, Başakşehr’in 6, ’un 5, ’nin 4, ’ın 3, ’un 2 puan gerisinde yer alıyordu. 22. hafta sonunda rakipleriyle puan farkını eriterek iddiasını ortaya koydu.

    Nereden nereye
    Aslan'ın önlenemez yükselişi... Ligde son 5 karşılaşmada aldığı 15 puanla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen G.Saray durdurulamıyor. 17. hafta sonunda lider spor'un 10 puan gerisinde olan Cimbom kendini aştı.

    SİVAS'TAN 10 PUAN GERİDEYDİ
    Ligin ilk yarısının sonunda Sivas'ın 10, B.Şehir'in 6, 'un 5, F.Bahçe'nin 4, 'ın 3, 'un 2 puan gerisinde olan G.Saray son 5 haftada yükselişe geçti.



    2. DEVREYE FIRTINA GİBİ GİRDİ
    Cimbom 2. yarıya fırtına gibi girerek Denizlispor, , , ve Yeni Malatyaspor'u yenerek ligin ilk yarısının ilk 5 haftasına göre 2. yarı 8 puan daha fazla topladı.

    LİDERLE ARADA 2 PUAN FARK VAR
    Ligde 3. sıraya çıkan G.Saray Trabzonspor'un 2, 'in 1 puan gerisinde. Sivas'ı averajla geçen Cimbom Alanya'ya 3, Fener'e 4, Beşiktaş'a 6 puan fark atmayı başardı.



    ADEM BÜYÜK MÜ RADAMEL FALCAO MU
    G.Saray'da Terim'in derbi maça 'le mi yoksa Falcao ile mi başlayacağına henüz karar veremediği öğrenildi.
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe ile oynanacak maçta forvette Adem Büyük ve Falcao arasında bir karar veremediği öğrenildi.




    Tecrübeli hocanın son 4 maçta 5 gol atan Adem'e güvendiği ancak büyük maçların havasını çok iyi bilen Falcao'ya da yer verebileceği ortaya çıktı. Terim'in idmandaki performanslara göre karar vermesi bekleniyor.



    ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
    G.Saray'ın yıldız ismi Emre Akbaba, şampiyonluk şanslarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Akbaba, "İkinci yarıya mükemmel bir başlangıç yaptık. Son 6 maçı da kazandık. Emin adımlarla ilerliyoruz. Sezonu sonu yine biz şampiyon olacağız" dedi.



    MUSLERA KALEYİ KAPATTI
    'ın Uruguaylı eldiveni son 2 maçta kalesini gole kapattı. Muslera 22 hafta sonunda kalesinde gördüğü 17 golle en az gol yiyen kaleci oldu.

    FEGHOULI 2. YARI AÇILDI
    G.Saray'ın Breziyalı yıldızı Feghouli ligin 2. yarısında gösterdiği performansla takımını sırtladı.



    ONYEKURU'DAN ŞANSSIZLIK İSYANI
    Yeni Malatyaspor maçında sayısız gol fırsatı kaçıran Onyekuru şanssızlıktan yakındı. Nijeryalı yıldız, "Umarım bu talihsizlik sona erer" dedi.

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    Haberler Spor Nereden nereye! Galatasaray 5 haftada 15 puan topladı, 10 puan gerisindeki Sivas’ı solladı
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