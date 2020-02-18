MHK’nın derbiye 3 adayı var

Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi en çok merak edilen konulardan birisi MHK'nın vereceği karar... Alınan bilgilere göre MHK derbide görevlendirmek için 3 isim üzerinde duruyor.
Halil Umut Meler, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık'tan birisinin pazar günkü dev maçta düdük çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Halil Umut Meler, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık'tan birisinin pazar günkü dev maçta düdük çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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