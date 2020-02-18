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    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    ’nın derbiye 3 adayı var

    Pazar günü 'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi en çok merak edilen konulardan birisi 'nın vereceği karar... Alınan bilgilere göre MHK derbide görevlendirmek için 3 isim üzerinde duruyor. , ve 'tan birisinin pazar günkü dev maçta düdük çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    MHK’nın derbiye 3 adayı var
    Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi en çok merak edilen konulardan birisi 'nın vereceği karar... Alınan bilgilere göre MHK derbide görevlendirmek için 3 isim üzerinde duruyor.



    Halil Umut Meler, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık'tan birisinin pazar günkü dev maçta düdük çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.



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