Manda ile birlikte Usain Bolt’u geçti

Hindistan'daki manda yarışmalarında Usain Bolt'un rekoru kırıldı. 28 yaşındaki Srinivasa Gowda isimli kişi manda ile birlikte koştuğu 142.5 metrelik mesafeyi 13.62 saniyede geçti... Srinivasa Gowda'nın 100 metrelik uzunluğu geçtiği süre ise 9.55 olarak hesaplandı.
100 metrede dünya rekoru 9.58 idi.
100 metrede dünya rekoru 9.58 idi.
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