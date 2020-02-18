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    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    Manda ile birlikte ’u geçti

    'daki manda yarışmalarında 'un rekoru kırıldı. 28 yaşındaki isimli kişi manda ile birlikte koştuğu 142.5 metrelik mesafeyi 13.62 saniyede geçti... Srinivasa Gowda'nın 100 metrelik uzunluğu geçtiği süre ise 9.55 olarak hesaplandı. 100 metrede dünya rekoru 9.58 idi.

    Manda ile birlikte Usain Bolt’u geçti
    Hindistan'daki manda yarışmalarında Usain Bolt'un rekoru kırıldı. 28 yaşındaki Srinivasa Gowda isimli kişi manda ile birlikte koştuğu 142.5 metrelik mesafeyi 13.62 saniyede geçti... Srinivasa Gowda'nın 100 metrelik uzunluğu geçtiği süre ise 9.55 olarak hesaplandı.



    100 metrede dünya rekoru 9.58 idi.

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