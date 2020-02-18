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    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    ’den Lemina müjdesi

    basını, ’ın da da devam etmek istediği Gabonlu 'nın Southampton’ın planlarında yer almadığını yazdı. Gazetelere göre İngiliz kulübü, yıldız futbolcuyu kiralık veya bonservisiyle elden çıkarmayı düşünüyor.

    İngiltere’den Lemina müjdesi
    Şimdiden un kadro planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray'da gözler Mario Lemina'da... Sarı-Kırmızılılar, Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Gabonlu futbolcuyu yeni sezonda da kadrosunda tutmak istiyor.

    BEKLENTİNİN ALTINDA
    İngiliz     basını, Premier Lig performansı beklentilerin altında kalan Lemina'nın Southampton'ın yeni sezon planlamasında yer almadığını yazdı. Gazetelere göre İngiliz kulübü, yıldız futbolcuyu kiralık veya bonservisiyle elden çıkarmayı düşünüyor.

    İLK HEDEF KİRA!
    UEFA     ile yaptığı anlaşma nedeniyle eli kolu bağlı olan Galatasaray yönetimi ilk planda Lemina'yı 1 sezon daha kiralamak için girişimlerde bulunacak.

    DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK
    Malatya maçında sakatlanan Lemina, F.Bahçe'ye karşı oynayamayacak. Lemina'nın sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.

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