Cimbom Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. İdmanda Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. İdmanın ana bölümünde, 19 yaş altı takımıyla da çift kale maç yapıldı.
Cimbom Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. İdmanda YeniMalatyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. İdmanın ana bölümünde, 19 yaşaltı takımıyla da çift kale maç yapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.