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    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    'da startı verildi

    Cimbom maçının hazırlıklarına başladı. İdmanda ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. İdmanın ana bölümünde, altı takımıyla da çift kale maç yapıldı.

    Fener startı verildi
    Cimbom Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. İdmanda Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. İdmanın ana bölümünde, 19 yaş altı takımıyla da çift kale maç yapıldı.

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