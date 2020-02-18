Fırtına’da derbi startı verildi

Karadeniz Fırtınası, Beşiktaş ile cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün başladı.
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Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle kenara gelen Nwakaeme'nin idmana çıktığı gözlendi. Sakatlığı geçen Ekuban da antrenmana çıktı.
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Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle kenara gelen Nwakaeme'nin idmana çıktığı gözlendi. Sakatlığı geçen Ekuban da antrenmana çıktı.
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