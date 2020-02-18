Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    Fırtına’da derbi startı verildi

    , ile cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün başladı. maçında sakatlığı nedeniyle kenara gelen Nwakaeme'nin idmana çıktığı gözlendi. Sakatlığı geçen da antrenmana çıktı.

    Fırtına’da derbi startı verildi
    Karadeniz Fırtınası, ile cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün başladı.

    MÜJDELİ HABERLER
    Sivasspor     maçında sakatlığı nedeniyle kenara gelen Nwakaeme'nin idmana çıktığı gözlendi. Sakatlığı geçen Ekuban da antrenmana çıktı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fırtına’da derbi startı verildi
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri