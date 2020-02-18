Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    'ın yerine ! 'nin çok gizli planını TAKVİM açıklıyor...

    Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında yabancı hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler kısa bir süre önce B.Münih’ten ayrılan ’la görüşüyor. Hırvat teknik adamın bir yardımcısının F.Bahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı, 'ın gitmesi halinde hemen düğmeye basılacağı öğrenildi...

    Yanal'ın yerine Niko Kovac
    3 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de oklar Ersun Yanal'ı gösteriyor. Galatasaray derbisinden kötü bir sonuç çıkması halinde tecrübeli hocayla yolları ayırmayı düşünen Sarı-Lacivertliler'in hangi isimle masaya oturduğunu TAKVİM açıklıyor.

    BAYERN'DE BAŞARISIZ OLDU
    Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, ünlü Hırvat teknik adam Niko Kovac'la görüşüyor. 48 yaşındaki hoca son olarak B.Münih'i çalıştırmış ama başarısız sonuçlar sonrası görevden alınmıştı.



    GÖRÜŞÜLDÜ VE TEKLİF YAPILDI
    Yönetimin kısa süre önce görüştüğü Niko Kovac'a teklif yaptığı hatta tecrübeli teknik adamın bir yardımcısının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı öğrenildi.



    ROGER SCHMİDT DE LİSTEDE!
    Taraflar arasında anlaşmanın büyük oranda sağlandığı belirtiliyor. Yönetimin ayrıca Roger Schmidt'i de yedekte tuttuğu öğrenildi. Alman hoca son olarak Çin'de görev yapmıştı.



    Çok başarılı bir Frankfurt kariyeri geçiren büyük umutlarla gittiği 'te bekleneni veremedi.



    PUAN ORTALAMASI 1.81'DE KALDI
    Yanal 2. döneminde 52 maçın 27'sinden 3 puan alabildi.
    Ankaragücü yenilgisi sonrası hedef tahtasına oturtulan 2. Fenerbahçe döneminde beklentilerin çok altında kaldı. Tecrübeli hoca, 52 resmi maçın sadece 27'sinden galibiyet çıkarabilirken, puan ortalaması 1.81 oldu. Ersun Yanal 13 beraberlik alırken, 12 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

    TAKVİM ÖZEL

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac! Fenerbahçe'nin çok gizli planını TAKVİM açıklıyor...
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri