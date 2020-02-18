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    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    'dan kadroya derbi ayarı! ilk 11’e dönüyor...

    sağ kanadı Isla ve Dirar, sol kanadı ise Hasan Ali ve ’e emanet edecek... Emre ve Gustavo'nun yokluğunda orta alanın göbeğinde ise Tolga ve oynayacak...

    Kadroya derbi ayarı
    Pazar günü belki de sezonun kader maçında GalatasarayKadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor. Eleştiri oklarının hedefindeki Ersun Yanal sakat ve cezalı futbolcuların çokluğunun da etkisiyle sahaya çok farklı bir 11 çıkarmaya hazırlanıyor.



    SAKATLIĞI ÇOK UZUN SÜRDÜ
    Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayan Hasan Ali Kaldırım derbide 11'e geri dönecek. Mecburen sol bekte oynayan Dirar ise kendi bölgesine yani sağ kanada geçecek.

    KANATLAR YER DEĞİŞTERECEK
    Yanal'ın sol kanatta ise Deniz Türüç'ü oynatması bekleniyor. Deniz ile Dirar'ın sık sık yer değiştireceği de öğrenildi. Emre ve Gustavo'nun yokluğunda orta alanda da değişim olacak.



    TOLGA BÖLGESİNE GEÇİYOR
    Sol açık performansı çok eleştirilen Tolga Ciğerci'nin Ozan Tufan'la birlikte orta alanın göbeğinde görev yapması bekleniyor. Kale ve defansın ortasında ise değişime gidilmeyecek.



    BU KEZ ÇOK FARKLI OLACAK
    F.Bahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, G.Saray maçı öncesi iddialı konuştu. Yıldız oyuncu, "Derbide kazanacağız. Bu kez çok farklı olacak" diye konuştu.

    8 HAFTALIK HASRET BİTİYOR!
    G.Birliği maçında sakatlanan 8 haftalık aradan sonra derbide 11'de forma giyecek.



    MECBUREN JAILSON!
    Ankaragücü maçında yaptığı hatalar nedeniyle ağır eleştiri alan Jailson mecburen derbiye de 11'de başlayacak. Kadrodaki diğer stoperler Falette ve Rami'nin istenen düzeyde olmaması nedeniyle Brezilyalı yıldız yine defansta görev yapacak.



    YİNE AÇIK ARA FAVORİ
    İddaa sonucu çok büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin oranlarını açıkladı... Sahasında ezeli rakibini 1999 yılından bu yana kaybetmeyen Kanarya 1.85'lik oranıyla yine açık ara favori olarak gösterildi. İddaa, Galatasaray'ın galibiyetine 2.95, derbinin berabere bitmesine ise 3.10'luk oran belirledi.


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