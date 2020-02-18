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    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    Cömert Dadaş!

    TFF 1. Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Adanaspor ile Erzurumspor golsüz berabere kaldı... Süper Lig'i hedefleyen Dadaşlar, Adana deplasmanında 2 puan bıraktı. Düşme hattındaki Adana ise ligde 9. beraberliğini aldı. Haftaya Erzurum, Bursa ile Altay ise Adana ile mücadele edecek.

    Cömert Dadaş!
    TFF 1. Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Adanaspor ile Erzurumspor golsüz berabere kaldı... Süper Lig'i hedefleyen Dadaşlar, Adana deplasmanında 2 puan bıraktı. Düşme hattındaki Adana ise ligde 9. beraberliğini aldı. Haftaya Erzurum, Bursa ile Altay ise Adana ile mücadele edecek.

    SÖZERİ: HESAPTA YOKTU
    Erzurum'un hocası Erkan Sözeri, "2 puan bıraktık. Bu hesapta yoktu" diye konuştu.

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