Cömert Dadaş!

TFF 1. Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Adanaspor ile Erzurumspor golsüz berabere kaldı... Süper Lig'i hedefleyen Dadaşlar, Adana deplasmanında 2 puan bıraktı. Düşme hattındaki Adana ise ligde 9. beraberliğini aldı. Haftaya Erzurum, Bursa ile Altay ise Adana ile mücadele edecek.
SÖZERİ: HESAPTA YOKTU
Erzurum'un hocası Erkan Sözeri, "2 puan bıraktık. Bu hesapta yoktu" diye konuştu.
SÖZERİ: HESAPTA YOKTU
Erzurum'un hocası Erkan Sözeri, "2 puan bıraktık. Bu hesapta yoktu" diye konuştu.
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