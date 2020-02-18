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    • 18.02.2020 15:23
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    • 18.02.2020 15:23

    'da 22.haftanın en güzel golleri, kurtarışları ve en iyi oyuncusu belli oldu! İşte son sıralama

    'nın 22.haftası geri kaldı. Almanya 1.liginde nefes kesen maçlar oynandı. Bundesliga'da 36.sırada bulunan, Ozan Kabak'ın formasını giydiği 04 dışında, üst sıralardan puan kaybeden takım olmazken, , Leipzig, , M'gladbach ve şampiyonluk yarışında kayıpsız bir haftayı geride bıraktı. 46 puanla zirvede bulunan Bayern Münih, Köln deplasmanında 4-1'lik skorla güldü. Maça damga vuran isim 2 golle Serge Gnabry oldu. Öte yandan Wolfsburg forması giyen Wout Weghorst, Hoffenheim karşısında hat-trick yaparak haftanın oyuncusu seçildi. İşte Bundesliga'nın 22.haftasının gollerini, özetini ve en iyi kurtarışlarını haberimizden izleyebilirsiniz.

    Bundesliga'da 22.haftanın panaroması

    Bundesliga'da 22.hafta geride kaldı. Haftanın sonuçları şöyle;

    4-0

    RB Leipzig 3-0 Werder Bremen

    Ausburg 1-1 Freiburg

    Hoffenheim 2-3 Wolfsburg

    Paderborn 1-2 Hertha Berlin

    Union Berlin 2-3 Leverkusen

    Fortuna Düsseldorf 1-4 Mönchengladbach

    Köln 1-4

    Mainz 05 0-0 04

    BUNDESLIGA'DA HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ

    'da heyecan 22. hafta maçlarıyla devam etti. Zirve yarışının alev aldığı ligde 22. haftada takımlar toplam 32 gol kaydetmeyi başardı. 7 takım 3 puanı hanesine yazdırmayı başarırken, 2 takım da birer puana razı oldu. 22. haftada atılan en güzel 5 gol de belirlendi. En güzel 5 golde Lewandowski, Gentner, Gnabry, Bellarabi ve Bülter isimleri vardı.

    HAFTANIN FUTBOLCUSU WEGHORST

    Bundesliga'nın 22. haftasında Hoffenheim ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. kovaladı. Weghorst'un hat-trick'i Wolsfburg'u galibiyete taşıdı.

    22.HAFTANIN EN GÜZEL 5 KURTARIŞI

    Bundesliga'nın 22.haftasına kalecilerin yaptığı kurtarışlar damga vurdu. Birbirinden önemli kurtarışların yapıldığı maçları izleyenler büyük keyif aldı. İşte Bundesliga'nın 22.haftasına damga vuran o kurtarışlar.

    İŞTE BUNDESLIGA'DA 22 HAFTA SONUNDA OLUŞAN SIRALAMA

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