Bundesliga'da 22.hafta geride kaldı. Haftanın sonuçları şöyle;

Borussia Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt

RB Leipzig 3-0 Werder Bremen

Ausburg 1-1 Freiburg

Hoffenheim 2-3 Wolfsburg

Paderborn 1-2 Hertha Berlin

Union Berlin 2-3 Leverkusen

Fortuna Düsseldorf 1-4 Mönchengladbach

Köln 1-4 Bayern Münih

Mainz 05 0-0 Schalke 04

BUNDESLIGA'DA HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ

Bundesliga'da heyecan 22. hafta maçlarıyla devam etti. Zirve yarışının alev aldığı ligde 22. haftada takımlar toplam 32 gol kaydetmeyi başardı. 7 takım 3 puanı hanesine yazdırmayı başarırken, 2 takım da birer puana razı oldu. 22. haftada atılan en güzel 5 gol de belirlendi. En güzel 5 golde Lewandowski, Gentner, Gnabry, Bellarabi ve Bülter isimleri vardı.

HAFTANIN FUTBOLCUSU WEGHORST

Bundesliga'nın 22. haftasında Hoffenheim ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. kovaladı. Weghorst'un hat-trick'i Wolsfburg'u galibiyete taşıdı.

22.HAFTANIN EN GÜZEL 5 KURTARIŞI

Bundesliga'nın 22.haftasına kalecilerin yaptığı kurtarışlar damga vurdu. Birbirinden önemli kurtarışların yapıldığı maçları izleyenler büyük keyif aldı. İşte Bundesliga'nın 22.haftasına damga vuran o kurtarışlar.

İŞTE BUNDESLIGA'DA 22 HAFTA SONUNDA OLUŞAN SIRALAMA