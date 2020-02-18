Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyineki bir numaralı turnavası olan Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, Atletico Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Atalanta, Valencia, Tottenham, Leipzig, Chelsea Bayern Münih, Napoli, Barcelona, Olympique Lyon, Juventus, Real Madrid ve Manchester City takımları yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Tüm karşılaşmalar Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Bugünkü Borsussia Dortmund - Paris Saint Germain maçı beIN Sports 1, Atletico Madrid - Liverpool maçı ise beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

18 Şubat Salı

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

19 Şubat Çarşamba:

Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya)

Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya)

25 Şubat Salı:

Chelsea (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

26 Şubat Çarşamba:

Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

UEFA'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÖREV

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Tottenham ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Halil Umut Meler'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmanın VAR hakemliğini Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen üstlenecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE "İSTANBUL" TEMALI TOP

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundan itibaren maçlarda İstanbul temalı top kullanılacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, bugün başlayacak Şampiyonlar Ligi son 16 turundan İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 30 Mayıs'taki final maçına kadar organizasyonda "İstanbul 20" adlı meşin yuvarlağın kullanılacağı belirtildi.

Almanya merkezli spor markası adidas tarafından üretilen top, İstanbul'dan esinlenerek tasarlandı. İlhamını doğu ve batının birleştiği ev sahibi şehirden alan tasarım, Avrupa ve Asya'yı bir köprüyle birleştiren İstanbul haritasını sanatsal bir çizimle yansıtıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ünlü yıldızlarını da vurgulayan meşin yuvarlak, İstanbul'un derin sanat kültürüne dikkati çekiyor. Bu sanatsallık, yerleştirilen beyaz yıldızlarla ve kontrast yaratan şehir haritası çizimiyle anlatılıyor. Tasarımın merkezinde İstanbul Boğazı yer alıyor. "İstanbul 20" üzerindeki mor renk paleti ise doğudan batıya Boğaz'ın üzerinde batan güneşin tonlarından esinlenerek üretildi.

Son teknolojik gelişmelere göre üretilen top, yüksek performanslı yapısıyla öne çıkıyor. Dikişsiz dış yapıya sahip "İstanbul 20", panelleriyle güvenli bir kavrama hissine ve tam kontrole olanak sağlıyor.