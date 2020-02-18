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Ruiz'den iddialı açıklamalar...İspanyol oyuncusu şampiyonluk şanslarının az olduğunu ama imkansız olmadığını söyledi., "Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" ifadesini kullandı.Ligin ilk yarısında Alanya maçı ile çıkışa geçtiklerini söyleyen, "Yine seri galibiyetlere başlayabiliriz" diye konuştu.