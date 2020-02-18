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    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    ’ın İspanyol yıldızı Ruiz: Şampiyonluk hayal değil

    'ın İspanyol oyuncusu şampiyonluk şanslarının az olduğunu ama imkansız olmadığını söyledi. Ruiz, "Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" ifadesini kullandı.

    Şampiyonluk hayal değil
    Victor Ruiz'den iddialı açıklamalar... Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu şampiyonluk şanslarının az olduğunu ama imkansız olmadığını söyledi. Ruiz, "Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" ifadesini kullandı.

    SERİ GALİBİYET
    Ligin ilk yarısında Alanya maçı ile çıkışa geçtiklerini söyleyen Ruiz, "Yine seri galibiyetlere başlayabiliriz" diye konuştu.

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