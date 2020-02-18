Victor Ruiz'den iddialı açıklamalar... Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu şampiyonluk şanslarının az olduğunu ama imkansız olmadığını söyledi. Ruiz, "Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" ifadesini kullandı.
SERİ GALİBİYET
Ligin ilk yarısında Alanya maçı ile çıkışa geçtiklerini söyleyen Ruiz, "Yine seri galibiyetlere başlayabiliriz" diye konuştu.
SERİ GALİBİYET
Ligin ilk yarısında Alanya maçı ile çıkışa geçtiklerini söyleyen Ruiz, "Yine seri galibiyetlere başlayabiliriz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.