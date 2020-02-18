Alı Koç’un basın toplantısı yarın

Geçtiğimiz hafta İdlib'den gelen şehit haberleri nedeniyle basın açıklamasını erteleyen Ali Koç yarın beklenen toplantıyı yapacak. Koç derbi öncesi yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Geçtiğimiz hafta İdlib'den gelen şehit haberleri nedeniyle basın açıklamasını erteleyen Ali Koç yarın beklenen toplantıyı yapacak. Koç derbi öncesi yaşanan gelişmeleri değerlendirecek.
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