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    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    Alı Koç’un basın toplantısı yarın

    Geçtiğimiz hafta İdlib'den gelen şehit haberleri nedeniyle basın açıklamasını erteleyen Ali Koç yarın beklenen toplantıyı yapacak. Koç derbi öncesi yaşanan gelişmeleri değerlendirecek.

    Alı Koç’un basın toplantısı yarın
    Geçtiğimiz hafta İdlib'den gelen şehit haberleri nedeniyle basın açıklamasını erteleyen Ali Koç yarın beklenen toplantıyı yapacak. Koç derbi öncesi yaşanan gelişmeleri değerlendirecek.

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