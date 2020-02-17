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    • Spor
    • 17.02.2020 12:58
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    • 17.02.2020 13:13

    'da şok gelişme! kadro dışı bırakıldı

    Son dakika haberine göre 'da geleceği çok parlak olarak gösterilen ve 2014 yılından beri alt yapılarda çeşitli kategorilerde sarı-kırmızılı formayı giyen , sözleşme uzatma teklifini reddettiği için kadro dışı bırakıldı.

    G.Saray'da şok gelişme! Genç yıldız kadro dışı bırakıldı

    resmi sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile genç futbolcu 'nın sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği için kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

    Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle:
    Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.

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