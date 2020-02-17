Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile genç futbolcu Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği için kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle:
Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.
Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 17, 2020
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/vyS5HeaCfx
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.