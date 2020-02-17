Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile genç futbolcu Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği için kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle:

Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.