Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.02.2020 14:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2020 14:16

    Euroleague'de sezonun MVP'si ödülüne aday

    Geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına da geçen 'in yıldız ismi , Euroleague'de sezonun MVP'si ödülüne aday gösterildi. Larkin'in yanı sıra ödüle diğer aday olan isimler de Wilbekin, Mirotic, Mike James, Calathes, Randolph ve Dubljevic oldu.

    Larkin'e büyük onur! O ödüle ayak gösterildi

    Turkish Airlines Euroleague'de sezonun en değerli oyuncu (MVP) adayları belli oldu. Adaylar arasında, Türk Milli Takımı oyuncusu olan ve Scottie Wilbekin de yer aldı.
    THY Euroleague'in resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile en değerli oyuncu (MVP) adayları açıklanırken, 'in yıldızı Shane Larkin ve Maccabi FOX Tel Aviv oyuncusu Scottie Wilbekin de adaylar arasında gösterildi.
    MVP adayları arasında Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'in yanı sıra Barcelona'dan Nikola Mirotic, CSKA Moskova'dan Mike James, Panathinaikos OPAP'tan Nick Calathes, Real Madrid'den Anthony Randolph ve Valencia Basket'ten Bojan Dubljevic yer aldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Shane Larkin Euroleague'de sezonun MVP'si ödülüne aday
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri