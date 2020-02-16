Süper Lig'de oynadığı son 5 maçından da galibiyet ile ayrılan Galatasaray, Malatya maçından da galibiyetle ayrılarak derbiye moralli ve avantajlı çıkmayı hedefliyor. Galatasaray'da her ne kadar tüm gözler bu karşılaşmada gibi gözükse de akıllar gelecek hafta oynanacak olan F.Bahçe derbisinde.
KONSANTRASYON KAYBI TEHLİKESİ
Futbolcuların akıllarında F.Bahçe derbisinin olması ve Kadıköy'deki maçın konuşulmasından rahatsız olan teknik heyet konsantrasyon kaybının yaşanmaması için Malatya maçı bitene kadar derbi yasağı getirdi.
HER MAÇIN DEĞERİ 3 PUAN...
Terim ve ekibi Fenerbahçe derbisine hafta başından itibaren hep birlikte konsantre olacaklarını ifade ederek, "Derbiyi konuşarak Malatya maçına konsantre olamazsınız, her maçın değeri 3 puan. Şimdilik derbiyi unutun" dediler.
ÖNCE ADEM SONRA FALCAO
Adem Büyük bugün 11'de başlayacak. Ancak kart sınırında olan Adem'in 2. yarıda Falcao ile değişmesi bekleniyor.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Galatasaray dün yaptığı taktik çalışma ile Yeni Malatya maçının hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi
ASLAN DERBİYE TAM KADRO GELİYOR
Mariano cezasını bugün çekecek. Saracchi ve Falcao da takımla çalışmalara başladı. Adem Büyük bugün kart görüp cezalı duruma düşmezse G.Saray derbide tam kadro olacak.
ASLAN 6. SERİNİN PEŞİNDE
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00'da Yeni Malatya'yı konuk edecek. Maçı Alper Ulusoy yönetecek. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmayı da kazarak galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.
KONSANTRASYON KAYBI TEHLİKESİ
Futbolcuların akıllarında F.Bahçe derbisinin olması ve Kadıköy'deki maçın konuşulmasından rahatsız olan teknik heyet konsantrasyon kaybının yaşanmaması için Malatya maçı bitene kadar derbi yasağı getirdi.
HER MAÇIN DEĞERİ 3 PUAN...
Terim ve ekibi Fenerbahçe derbisine hafta başından itibaren hep birlikte konsantre olacaklarını ifade ederek, "Derbiyi konuşarak Malatya maçına konsantre olamazsınız, her maçın değeri 3 puan. Şimdilik derbiyi unutun" dediler.
ÖNCE ADEM SONRA FALCAO
Adem Büyük bugün 11'de başlayacak. Ancak kart sınırında olan Adem'in 2. yarıda Falcao ile değişmesi bekleniyor.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Galatasaray dün yaptığı taktik çalışma ile Yeni Malatya maçının hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi
ASLAN DERBİYE TAM KADRO GELİYOR
Mariano cezasını bugün çekecek. Saracchi ve Falcao da takımla çalışmalara başladı. Adem Büyük bugün kart görüp cezalı duruma düşmezse G.Saray derbide tam kadro olacak.
ASLAN 6. SERİNİN PEŞİNDE
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00'da Yeni Malatya'yı konuk edecek. Maçı Alper Ulusoy yönetecek. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmayı da kazarak galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.
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