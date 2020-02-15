Sörloth Sivas maçında sahada

PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi. BB Erzurumspor maçında cezasını tamamlayan Norveçli golcü, Sivasspor maçında görev verilmesi halinde sahada olabilecek. Sörloth'un 8 bin 500 TL'lik para cezası ise 4 bin 500 TL'ye indi. Bu arada Norveçli futbolcu savunmasını vermek için dün İstanbul'a geldi. Sörloth ile birlikte Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Kulüp yönetim kurulu üyesi ve vekili Av. Eda Lermi Zorer de toplantıda hazır bulundu.
TRABZONSPOR HESAP KAPATIYOR
Trabzon ilk yarıda puan kaybettiği üç takımı mağlup ettikten sonra yine mağlup olduğu takımlar arasında yer alan Sivasspor'u da yenip lider olmak istiyor.
TRABZON İDMANINDA COŞKU VAR
Trabzonspor'un dünkü antrenmanını kalabalık bir taraftar topluluğu da izledi
ABDÜLKADİR ÖMÜR TAKIMLA ÇALIŞTI
Sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalar yapan Abdülkadir Ömür dün uzun bir aradan sonra takımla birlikte çalıştı. Abdülkadir'in Sivas maçında oynaması beklenmiyor.
TRABZONSPOR HESAP KAPATIYOR
Trabzon ilk yarıda puan kaybettiği üç takımı mağlup ettikten sonra yine mağlup olduğu takımlar arasında yer alan Sivasspor'u da yenip lider olmak istiyor.
TRABZON İDMANINDA COŞKU VAR
Trabzonspor'un dünkü antrenmanını kalabalık bir taraftar topluluğu da izledi
ABDÜLKADİR ÖMÜR TAKIMLA ÇALIŞTI
Sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalar yapan Abdülkadir Ömür dün uzun bir aradan sonra takımla birlikte çalıştı. Abdülkadir'in Sivas maçında oynaması beklenmiyor.
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