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    • Spor
    • 15.02.2020 Gazete

    Sörloth Sivas maçında sahada

    , ’un itirazını dün karara bağladı ve dün ’a gelip savunmasını veren Sörloth’un cezasını 2 maçtan 1 maça indirdi. Bu durumda Norveçli golcü maçında forma giyebilecek. İşte haberin detayları ve 15 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz Trabzonspor haberleri...

    Sörloth Sivas maçında sahada
    PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi. BB Erzurumspor maçında cezasını tamamlayan Norveçli golcü, Sivasspor maçında görev verilmesi halinde sahada olabilecek. Sörloth'un 8 bin 500 TL'lik para cezası ise 4 bin 500 TL'ye indi. Bu arada Norveçli futbolcu savunmasını vermek için dün 'a geldi. Sörloth ile birlikte Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Kulüp yönetim kurulu üyesi ve vekili Av. Eda Lermi Zorer de toplantıda hazır bulundu.

    TRABZONSPOR HESAP KAPATIYOR
    Trabzon ilk yarıda puan kaybettiği üç takımı mağlup ettikten sonra yine mağlup olduğu takımlar arasında yer alan 'u da yenip lider olmak istiyor.



    TRABZON İDMANINDA COŞKU VAR
    'un dünkü antrenmanını kalabalık bir taraftar topluluğu da izledi



    ABDÜLKADİR ÖMÜR TAKIMLA ÇALIŞTI
    Sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalar yapan Abdülkadir Ömür dün uzun bir aradan sonra takımla birlikte çalıştı. Abdülkadir'in Sivas maçında oynaması beklenmiyor.

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