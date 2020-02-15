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    • Spor
    • 15.02.2020 Gazete

    Milliler’de Larkin şoku (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Türk vatandaşlığına geçen 'in yıldız basketbolcusu , sakatlığı nedeniyle A kadrosundan çıkarıldı.İşte haberin detayları ve 15 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haber turu...

    Milliler’de Larkin şoku
    Türk vatandaşlığına geçen Efes'in yıldız basketbolcusu , sakatlığı nedeniyle A kadrosundan çıkarıldı. Milliler 21 Şubat'ta Hollanda ile oynayacaktı.

    KONYASPOR-GÖZTEPE
    Süper Lig'de teknik direktörlük koltuğuna 'ı oturtan Konyaspor bugün saat 17.00'de Göztepe'yi ağırlayacak. Saat 14.00'te ise ile mücadele edecek.

    CITY'YE MEN CEZASI
    UEFA, 'nin FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon Euro para cezası verildiğini açıkladı.

    BUCASPOR DÖRT KÖŞE
    TFF 3. Lig'de 23. hafta dün oynanan maçlarla start aldı. 1. Grup'ta Ci Group Buca, Manisaspor'u 4-0, Çankaya FK ise 68 Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

    BOSTON'DA TATUM ŞOV
    NBA'de , 'ı uzatmalarda 141- 133'lük skorla mağlup etti. Boston'da Jayson Tatum 39 sayı, Clippers'ta ise Louis Williams 35 sayı ile oynadı.

    88'DE ALTIN PUAN!
    TFF 1. Lig'de Altınordu ile Osmanlı 2-2 berabere kaldı. Altınordu 9. dakikada Metehan ile öne geçti. Osmanlı, Halil İbrahim ve Blagojevic ile öne geçti. Son sözü 88'de Ravil söyledi.

    ATLI FİNALE YÜKSELDİ
    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı Ermeni rakibini yenerek finale çıktı. Atlı, bugün finalde Rus Tuskaev ile mücadele edecek.

    FİNAL GİBİ BİR MAÇ!
    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Şu an önemli olan lig ve Trabzonspor maçı. Final niteliğinde bir maç olacak, bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.








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