Süper lig'in Lig'in çok şut atan ve en çok çerçeveyi bulan takımı Fenerbahçe, bitirici vuruşu yapamıyor. Ajansspor.com'un yaptığı habere göre özellikle Vedat Muric ve Max Kruse'nin istatistikleri Sarı-Lacivertli taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı. Etkili oyun bir türlü tabelaya tam yansıyamadı.
İYİ FUTBOL KARŞILIĞINI BULMADI
Şut, ikili mücadele, topla oynama, gibi öne çıkan istatistiklerde rakiplerine üstünlük sağlayan Kanarya, istatistiklerdeki başarısını skora ve puan tablosuna bir türlü taşıyamadı.
FENER'İN ŞUTU ÇOK GOLÜ AZ
21 haftada rakip kaleye 712 şut gönderen Sarı- Lacivertliler, yalnızca 40 gol atabildi. Vedat Muriç kaleye 78 şut çekti ve 32'sinde isabet sağladı. Bunların 12'si filelerle buluştu.
ZİRVE İÇİN DAHA İYİSİ LAZIM!
Max Kruse 50 şuttan 6'sını golle bitirirken, Ozan Tufan 42 şutta 2 gol, Garry Rodrigues ise 34 şutta 3 gol kaydetti. Şampiyonluk için bu istatistiklerden daha fazlası gerekiyor.
İYİ FUTBOL KARŞILIĞINI BULMADI
Şut, ikili mücadele, topla oynama, gibi öne çıkan istatistiklerde rakiplerine üstünlük sağlayan Kanarya, istatistiklerdeki başarısını skora ve puan tablosuna bir türlü taşıyamadı.
FENER'İN ŞUTU ÇOK GOLÜ AZ
21 haftada rakip kaleye 712 şut gönderen Sarı- Lacivertliler, yalnızca 40 gol atabildi. Vedat Muriç kaleye 78 şut çekti ve 32'sinde isabet sağladı. Bunların 12'si filelerle buluştu.
ZİRVE İÇİN DAHA İYİSİ LAZIM!
Max Kruse 50 şuttan 6'sını golle bitirirken, Ozan Tufan 42 şutta 2 gol, Garry Rodrigues ise 34 şutta 3 gol kaydetti. Şampiyonluk için bu istatistiklerden daha fazlası gerekiyor.
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