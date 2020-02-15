çok şut atanve en çok çerçeveyibulan takımı, bitiricivuruşu yapamıyor.yaptığı habere göreözellikleveistatistikleritaraftarlarahayal kırıklığıyaşattı. Etkilioyun bir türlü tabelayatam yansıyamadı.ikili mücadele, topla oynama, gibi öne çıkan istatistiklerde rakiplerine üstünlük sağlayan, istatistiklerdeki başarısını skora ve puan tablosuna bir türlü taşıyamadı.haftada rakip kaleyeşut gönderen, yalnızcagol atabildi.kaleyeşut çekti veisabet sağladı. Bunlarınfilelerle buluştu.şuttangollebitirirken,şuttagol,iseşuttagol kaydetti. Şampiyonlukiçin bu istatistiklerdendahafazlası gerekiyor.