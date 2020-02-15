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    • Spor
    • 15.02.2020 Gazete

    Başkent’te Fener alayı

    , gücü maçının hazırlıkların dün 'nde yaptığı çalışma ile tamamlayıp sonrasında Ankara'ya gitti. Sarı-Lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar çiçekler ve meşalelerle karşıladı ve takıma moral verdi.

    Başkent’te Fener alayı
    Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıkların dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile tamamlayıp sonrasında Ankara'ya gitti. Sarı-Lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar çiçekler ve meşalelerle karşıladı ve takıma moral verdi.

    FENERBAHÇE 3 PUAN ARIYOR
    'de Fenerbahçe bugün Ankaragücü'ne konuk oluyor. 19.00'da start alacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.



    HASAN ALİ KADROYA ALINDI
    Sakatlığını atlatan ve Kırklareli maçının 2. yarısında da oynayan Hasan Ali Kaldırım, Ankaragücü maçı kadrosuna alındı.

    RODRİGUEZ DERBİYİ KAÇIRIYOR
    Arka adalesinde yırtık tespit edilen Rodriguez en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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