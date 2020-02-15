Başkent’te Fener alayı

Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıkların dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile tamamlayıp sonrasında Ankara'ya gitti. Sarı-Lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar çiçekler ve meşalelerle karşıladı ve takıma moral verdi.
FENERBAHÇE 3 PUAN ARIYOR
Süper Lig'de Fenerbahçe bugün Ankaragücü'ne konuk oluyor. 19.00'da start alacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.
HASAN ALİ KADROYA ALINDI
Sakatlığını atlatan ve Kırklareli maçının 2. yarısında da oynayan Hasan Ali Kaldırım, Ankaragücü maçı kadrosuna alındı.
RODRİGUEZ DERBİYİ KAÇIRIYOR
Arka adalesinde yırtık tespit edilen Rodriguez en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
FENERBAHÇE 3 PUAN ARIYOR
Süper Lig'de Fenerbahçe bugün Ankaragücü'ne konuk oluyor. 19.00'da start alacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.
HASAN ALİ KADROYA ALINDI
Sakatlığını atlatan ve Kırklareli maçının 2. yarısında da oynayan Hasan Ali Kaldırım, Ankaragücü maçı kadrosuna alındı.
RODRİGUEZ DERBİYİ KAÇIRIYOR
Arka adalesinde yırtık tespit edilen Rodriguez en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
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