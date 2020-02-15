Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın hangi kanalda? Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe mücadele edecek. 38 puanla 6. sırada yer alan Fenerbahçe, başkentten 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. Ankaragücü, geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek ligde 14 maç sonra galibiyet hasretine son verdi. Başkent ekibi de çıkış yakalamak için galibiyet parolasıyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Ligde 14 maç sonra geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek galibiyet özlemine son veren başkent ekibi, haftaya 17 puanla 16. sırada girdi. Fenerbahçe ise 38 puanla 6. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE İLE MKE ANKARAGÜCÜ 102. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bugün 102. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 101 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 187 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 67 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 49 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 83, MKE Ankaragücü 33 gol attı.

Geçen sezon Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.