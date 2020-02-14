Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.02.2020 09:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2020 09:01

    Son dakika haberi: , 'u bitiriyor!

    Son dakika haberi... 'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Gelen son dakika bilgilerine göre Fabrice N’Sakala’da mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, ’un bir diğer yıldızı ’u da kadroya katmak için çalışmalara başlayacak.

    Fenerbahçe bombayı patlatıyor!

    'nin 'dan talip olduğu tek isim Fabrice N'Sakala değil.

    Fanatik'in haberine göre Sarı- Lacivertliler, yine ocak ayında çok istediği ancak harcama limiti nedeniyle mutlu sona ulaşamadığı için de yeniden devreye girecek.

    Sambacı, ara dönemindeki görüşmelerde Kanarya'yla prensip anlaşmasına varmıştı.

    30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giymeyi çok istiyor. Fenerbahçe Yönetimi, sezon bitmeden Alanyaspor ile masaya oturarak bu transferi de tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

    Bu plan hayata geçerse, yeni sezon öncesi Sarı- Lacivertliler'in sol bek ve stoper sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Welinton'u bitiriyor!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri