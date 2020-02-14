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    • Spor
    • 14.02.2020 Gazete

    Trabzospor Başkanı : Sörloth’a verilen ceza kabul edilemez

    Başkanı , "'a verilen 2 maçlık ceza kabul edilemez. Cezanın 1 maça indirilmesi için en kısa sürede 'na gideceğiz. Geçmişte örnekleri var" dedi.

    Bu ceza kabul edilemez
    Trabzonspor Başkanı , "'a verilen 2 maçlık ceza kabul edilemez. Cezanın 1 maça indirilmesi için en kısa sürede 'na gideceğiz. Geçmişte örnekleri var" dedi. Başkan Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa ona tekme atan oyuncu kırmızı görecekti. Sörloth 230 maçta 16 sarı kart görmüş bir futbolcu. Bu mu karşılığı? Tahkime gidiyoruz. Geçmişte ve Elmander kararları var."

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