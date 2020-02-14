Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Oyuncumuz Sörloth'a verilen 2 maçlık ceza kabul edilemez. Cezanın 1 maça indirilmesi için en kısa sürede Tahkim Kurulu'na gideceğiz. Geçmişte örnekleri var" dedi. Başkan Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa ona tekme atan oyuncu kırmızı görecekti. Sörloth 230 maçta 16 sarı kart görmüş bir futbolcu. Bu mu karşılığı? Tahkime gidiyoruz. Geçmişte Gomis ve Elmander kararları var."
- Spor
- 14.02.2020 Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.